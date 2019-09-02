"الثقافة العمالية" في ورشة عمل بغرفة جدة

تحت شعار "معاً نحو سوق عمل واعٍ"

نظمت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل الثقافة العمالية، تحت شعار "معاً نحو سوق عمل واعٍ"، والتي قدمها مدير خدمة العملاء والعلاقات العمالية بمكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بدور.

جاء ذلك، بحضور مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال، مازن بن خالد كتبي، وذلك في إطار حملات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوعية المجتمع والتعريف بالحقوق والواجبات التي ينبغي معرفتها للعاملين في القطاع الخاص.

وتناولت ورشة العمل عقود العمل، وواجبات الموظف وحقوقه في عقد العمل، وأنواع الأجور، وساعات العمل، ونظام الإجازات الرسمية والمستحقة للعامل، والمرأة العاملة، والحقوق العامة في عقد العمل، والتي تعد سعياً من الوزارة لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال وضمان التعريف بحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة وواجباتهم.

وتطرقت لتعريف المقبولين في سوق العمل بواقع العلاقات العمالية كما وردت في نظام العمل السعودي، وضرورة تنمية مهارات الشباب وخاصة الباحثين عن الوظائف وإلمامهم بهذه الأنظمة للحد من الخلافات العمالية الناتجة عن عدم وجود عقود عمل متفق عليها، مركزة على إيصال رسالة مكتب العمل وأنظمته إلى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

من جانبه، قال مازن بن خالد كتبي، إن تبني الغرفة لإقامة مثل هذه الورش، ناجم من الحاجة إلى الثقافة المهنية وضرورة إيجاد برنامج توجيهي يثري ثقافة العامل ورب العمل المهنية ويعزز مفهوم العمل لديهما وتكوين ثقافة مهنية متنوعة باتجاه إيجابي تساعد على التعامل مع المشكلات المهنية الطارئة دون الحاجة إلى مختص، وتغيير المفاهيم السلبية.

يذكر أن أهداف الثقافة العمالية تتركز في تثقيف المجتمع المهني والمساهمة في حل المشكلات المهنية، وغرس مفهوم حب المهنة والتشجيع على العمل، وإكساب مهارات إضافية مختلفة، مع تغيير المفاهيم السلبية والقناعات والنظرة الدونية لمهن شريحة واسعة من المجتمع، وتثقيف العامل لنفسه من خلال معرفة حقوقه وواجباته، ونشر أخلاقيات العمل بين العاملين وإعانتهم على المحافظة على وظائفهم وتنميتها، وتعريف طالبي العمل بكيفية الحصول على الوظيفة المناسبة مع إثراء ثقافة المجتمع المهنية بالأنماط العديدة من المهن التي لا تحتاج إلى مختص، والاستفادة من الوضع الاقتصادي الجيد في المملكة والقدرة الاستيعابية لسوق العمل، وتأهيل الشاب السعودي لدعم بناء المجتمع وتنميته، وإحلاله بديلاً للعمالة الوافدة في مختلف أنواع المهن.