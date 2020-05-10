جديد كورونا في البيرو: 100 وفاة و3168 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1814 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 65 ألفاً و15 شخصاً، وذلك بعد تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد- 19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل الى 20 ألفاً و246 شخصاً.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا؛ الجمعة الماضي، تمديد فترة الحجر الصحي إلى 24 مايو الجاري.