مقتل "يمنية" في قصف حوثي على تجمعات للمدنيين بمحافظة البيضاء

استهدف مناطق آهلة بالسكان

تسبّب قصفٌ شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مناطق آهلة بالسكان، في مقتل امرأة بمحافظة البيضاء- وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الميليشيا الحوثية قصفت منازل السكان في قرية النجر بمنطقة قانية، وأدى ذلك إلى مقتل امرأة بعد أن اخترقت إحدى القذائف غرفتها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وسقط المئات من المدنيين في اليمن؛ بينهم نساء وأطفال، من جرّاء هجمات تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، مستهدفةً مناطق مأهولة بالسكان بمحافظة البيضاء، كان آخرها إصابة امرأتين مسنتين وطفلة، الشهر المنصرم.