مدير دوريات أمن محايل إلى رتبة عقيد

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية المقدم يحيى بن علي عسيري مدير الدوريات الأمنية بمحايل إلى رتبة عقيد.

وقام العقيد علي بن محمد الواقدي مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير بتقليد عسيري رتبته الجديدة.

وعبّر "عسيري" عن عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولوزير الداخلية حفظهم الله، داعيًا الله أن تكون عونًا له على بذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن.