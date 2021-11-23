"المياه" تنفي علاقتها بالتسرب في مدخل "قيم الطائف".. والأهالي: من المسؤول؟

أكدت أنها أجرت مسحاً ميدانياً لكافة مسارات الشبكة للتأكد من سلامتها

نفت شركة المياه علاقتها بالتسرب الحاصل للمياه على مدخل القيم الأعلى، وذلك تعقيباً على ما نشرته "سبق" في وقت سابق بعنوان "مشاهد عبثية تتهيأ.. معدة ثقيلة تفتح مجرى مياه مجهولة لـ"قيم الطائف".

وتفصيلاً، أوضحت شركة المياه في بيان لها: نفيدكم والسادة العملاء بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع فوراً واتضح أنه لا علاقة للمياه الوطنية بالتسرب الحاصل في المخطط المذكور، كما تم إجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة للتأكد من سلامتها.

واختتمت شركة المياه الوطنية بأنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

وكان أهالي حي القيم الأعلى بالطائف استغربوا تسرب مياه مجهولة تقتحم طريق مدخل الحي بعد أن تكرر المشهد قبل سنوات، وتسبب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً بعد أن فتحت ممراً لهذه المياه القادمة من طريق المطار.

وتساءل بعض أهالي القيم الأعلى عن الجهة المسؤولة عن تسرب مياه مجهولة على مدخل حيهم بعد أن نفت شركة المياه وأمانة الطائف علاقتهما بذلك.

وكانت " سبق " قد نشرت نفي أمانة الطائف علاقتها في بيان لها، مشيرة إلى أن الأعمال الجارية والمتسببة لتدفق مياه على مدخل القيم الأعلى تتبع لجهات أخرى.