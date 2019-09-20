مسؤولو الطائف: اليوم الوطني الـ89 استحضار لما تحقق من نهضة تنموية للوطن

المواطن أساس النجاح للرؤية وهو من يقود التغيير والتطوير

رفع عدد من مسؤولي الطائف التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وما حققته من إنجازات متلاحقة ونجاحات أبهرت العالم، وشكلت نهضة في شتى المجالات التنموية وعلى جميع الأصعدة المحلية والعالمية.

ونوه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل إلى دور المواطن الذي يُعد أساس النجاح للرؤية، وهو من يقود التغيير والتطوير للوصول إلى وطن الحالمين ومبتغى المتطلعين، من خلال تحقيق شعار يوم الوطن "همة حتى القمة"، مبيناً أن مواقف المملكة أثبتت أنها قادرة بإذن الله على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية؛ مما عزز مكانتها عربيّاً وإسلاميّاً وعالميّاً بحمد الله تعالى.

من جانبه أشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، إلى ما حققته المملكة محليًّا وعالميًّا من إنجازات اقتصادية وشراكات استراتيجية وضعتها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، التي من أهمها جودة الحياة والاستثمار في العنصر البشري وخلق الفرص الاقتصادية للمواطن، وعقد الشراكات العالمية ومضاعفة نسب التبادل التجاري، إضافة إلى مجموعة من الأهداف التنموية.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تسعى لترسيخ الأمن والأمان بأعلى المستويات، وتقدم للمواطن كل السبل الممكنة للتمكين وتوطين الكوادر السعودية، وهي البذرة الأولى للتطوير وازدهار مستقبل المملكة.

بدوره أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن مرزوق العديم، بأن اليوم الوطني يمثل فرحة وطن تتجسد في احتفال جميع المناطق السعودية، ويشارك فيها جميع أبناء المملكة إلى جانب أصحاب الأعمال والدول الصديقة، تكسو تلك الاحتفالات وحدة سعودية وإنجازات تنموية شاهدة للعيان.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري: إن الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني والمتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء؛ وفي مقدمتها التضحيات التي يبذلها جنودنا ورجال الأمن لنشر الأمان وحماية وصون مقدراته وثرواته، والتي هي من أهم المقومات لتحفيز الريادة والإنتاج المحلي والإبداع والابتكار؛ فهي خطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة ومشهد واقعي تتزاحم فيه احتفالات ذكرى اليوم الوطني بالمنجزات الوطنية.

بدوره أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن يوم الوطن مناسبة غالية على القلوب، ولها مكانة كبيرة على جميع المواطنين بشكل عام وفي الوسط التعليمي بشكل خاص، مضيفاً أن ما يحدث من تطور للوطن طوال 89 عاماً، كانت نشأته ونقلته النوعية في العلم والتعليم.