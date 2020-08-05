"الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 اغسطس 2020، تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 245314 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1389 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 282824 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 36حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3020حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34490 والحالات الحرجة 1991حالة .