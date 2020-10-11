مستشفى بمكة يستقبل 8920 حالة ولادة خلال عام.. الإجراءات الوقائية حاضرة

قال إنه سخّر جميع القوى العاملة لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات الوقائية

كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور أحمد المحمادي؛ عن عدد حالات الولادة التي استقبلها المستشفى خلال عام واحد.

وقال المحمادي؛ تنوعت حالات الولادة بين٥٨٨٣ ولادة طبيعية، و٣٠٣٧ ولادة قيصرية، وبلغ عدد المراجعين للطوارئ ١٢٢٤٣٣، كما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية ١١٣٣٩٤ مراجعاً.

وفي سياق متصل تعدّدت العمليات التي أُجريت في المستشفى إلى أنواع عدة؛ منها العمليات الطارئة والمجدولة؛ حيث بلغ عدد العمليات الجراحية الطارئة ٥٩٥٣ عملية، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة ١٩٨٥ عملية.

وأكد "المحمادي"؛ حرص "ولادة مكة" على الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإسعافية والتوعوية وفق خطط وإستراتيجيات مدروسة.