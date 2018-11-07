بالفيديو .. "السبيعي" ينقذ شابين احتجزتهما سيول وادي "مفحل" بالخرمة

في أعقاب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وجرفت سيارتهما للوادي

أنقذ مسلط بن عبدالله آل علي السبيعي مساء أمس الثلاثاء، شابين احتجزتهما سيول وادي مفحل جنوب محافظة الخرمة.

وبحسب مصادر "سبق"، أن الشابين كانا ضيفين على "مسلط عبدالله السبيعي" عند أبله في الحرة وبعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الخرمة مساء أمس وأثناء عودتهما للخرمة احتجزتهما السيول.

عندها قاما بالاتصال بـ"السبيعي" والذي حضر للموقع وقام بإخراجهما بالحبال والسباحة بالمياه بسلام، وسط تزايد السيول القوية والتي جرفت سيارتهما لوادي الخرمة.