"كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.997

سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.