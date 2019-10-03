حرم أمير الرياض تدشن محل خدمات دعم مرضى السرطان

في المستشفى التخصصي.. أسس بالتعاون مع جمعية "زهرة"

دشنت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، صباح اليوم الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض محل خدمات دعم مريضات ومرضى السرطان الذي أسسه المستشفى بالتعاون مع جمعية "زهرة" ويضم مجموعة من البرامج المتخصصة المتمثلة في توفير الأجزاء التعويضية والتجميلية والدعم الاجتماعي والارشاد النفسي.

وشهد حفل التدشين كلمة للأميرة هيفاء الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة التي أكدت أهمية العلاقة والشراكة الفاعلة بين الجمعية والمستشفى بما يخدم المريضات والمرضى عبر المحل الموجود على مقربة من الرعاية التشخيصية والعلاجية في مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض مما يسهل من تفعيل الأدوار والبرامج المشتركة ويحقق الأهداف المرجوة.

من جانبه، قال المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن افتتاح محل خدمات دعم مريضات ومرضى السرطان في مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد يمثل إضافة نوعية في أكبر مركز لتشخيص وعلاج الأورام في المنطقة، وهو يأتي امتداداً لتعاون وثيق ممتد بين المستشفى وجمعية "زهرة" منذ نحو عقدين من الزمن، منذ أن كانت حينها فكرة وبعد ذلك لجنة ثم تطورت إثر ذلك وتأسست في العام 2007م كجمعية فاعلة ومؤثرة في دعم مريضات سرطان الثدي ليتوسع عمل الجمعية حالياً إلى تقديم الدعم لمرضى السرطان نساءً ورجالاً عبر برامج متعددة ومتخصصة.

وأضاف الدكتور "الفياض" أن هذه الشراكة تمثل جزءاً من استراتيجية المستشفى في بناء علاقات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية بما يخدم المرضى ويعينهم في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي والمادي ويعزز من تجاوزهم لمرحلة المرض، لافتاً إلى أن المستشفى يفتح أبوابه للتعاون مع كل الجمعيات بما يوسع من رقعة الخدمات المقدمة للمرضى.

وسيشهد محل دعم مرضى السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض توسيع أدوار برنامج "سفراء زهرة" المعني بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والذي يهدف لخدمة مرضى السرطان سواءً الموجودين في غرف الانتظار في أثناء مراجعة المستشفى أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو المنومين. كما سيستقبل من خلال "معرض لمسة زهرة" مريضات سرطان الثدي ليوفر لهن كل الاحتياجات والأجزاء التعويضية للآثار الجانبية التي تتعرض لها المريضات نتيجة العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو الاستئصال الجراحي.

ويقدم محل دعم مرضى السرطان خدمات لمساندة المرضى وأسرهم وتعزيز الإرادة والقوة والإقبال على الحياة وتحدي المرض، بالتعاون مع جمعية "زهرة" من خلال البرنامج المتخصص "زهرة أمل". كما سيشهد تفعيل سلسلة حلقات تأهيلية متتالية للمتعافيات من السرطان لمرحلة ما بعد العلاج عبر جلسات دعم نفسي جماعي للتغلب على الخوف والقلق من المرحلة التالية وتعلم مهارات التكيف واكتساب مهارات النمط الصحي لتحسين جودة الحياة.