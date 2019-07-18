انطلاق منافسات "بطولة الدوائر الحكومية الأولى " بصامطة.. الليلة

يحتضن ملعب البلدية بحي الخوالف مساء هذه الليلة الخميس ١٤٤٠/١١/١٥هـ "منافسات بطولة الدوائر الحكومية الأولى بمحافظة صامطة" التي ينظمها فريق التمكين المجتمعي بمركز الرعاية الصحية الأولية بصامطة بإشراف من محافظة صامطة، برعاية من بلدية المحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبشراكة مع المركز الإعلامي وعدد من الجهات الحكومية المشاركة في البطولة.



وتضمّ هذه البطولة ١٢فريقًا هي: "بلدية صامطة وطب الأسنان ووزارة العدل ومعلمو الركوبة والمركز الإعلامي والشؤون الإسلامية وحرس الحدود ومستشفى الموسم ومكتب التعليم والمراكز الصحية والشرطة والكهرباء"، تم توزيعها على أربع مجموعات كل مجموعة تتكون من ثلاثة فرق.



جدير بالذكر أن الاستعداد لهذه البطولة بدأ مبكراً من خلال جهود اللجنة المنظمة للبطولة وكافة الرعاة والشركاء من الناحية التنظيمية والإدارية والفنية والإعلامية.



وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن إقامة فعاليات صحية يومية مدار أيام البطولة بتنظيم من فريق التمكين المجتمعي بمركز الرعاية الصحية بصامطة.



وستجمع مباراة الافتتاح بين فريقي بلدية صامطة ووزارة العدل في الساعة 9:00م، تليها مباراة أخرى بين معلمي الركوبة والشؤون الإسلامية في الساعة 9:45 م.