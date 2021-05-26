"تخصصي الملك فهد" ينهي معاناة مريضة مع عدم القدرة على الجلوس والحركة

عملية تحت المخدر الموضعي استغرقت قرابة ساعة وغادرت المستشفى بصحة جيدة

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، بالتعاون مع جامعة تبوك، في إجراء عملية تداخلية لمريضة كانت تعاني ألمًا مزمنًا خلال السنوات الماضية، تسبب لها في عدم القدرة على الجلوس والحركة، وكذلك صعوبة في النوم.

وقام الفريق الطبي بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، بإجراء عملية تحت المخدر الموضعي استغرقت قرابة ساعة، تم خلالها تسكين ألم العمود الفقري، وكُللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.