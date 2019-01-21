خادم الحرمين يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين

في اتصال هاتفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين سمو رئيس وزراء مملكة البحرين بنعمة الشفاء التي مّن الله عليه بها، داعياً المولى أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

وقد عبّر رئيس وزراء مملكة البحرين، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.