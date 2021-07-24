"التحالف": تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشارت إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشارت إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.