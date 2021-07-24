"التحالف": تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.



وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأشارت إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.