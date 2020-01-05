سلطنة عمان تدعو أمريكا وإيران إلى تغليب لغة الحوار لتهدئة التوتر بينهما

طالبت الطرفين بالبحث عن الوسائل السلمية لحل القضايا

دعت سلطنة عمان اليوم (الأحد)، الولايات المتحدة وإيران إلى تغليب لغة الحوار؛ لتهدئة التوتر بينهما، بعد أن قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد فجر الجمعة.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته "رويترز"، أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتدعو الطرفين إلى البحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.

وأضافت أن السلطنة تدعو المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوسطت عمان من قبل بين الدولتين، إذ تربطها علاقات ودية بكل من واشنطن وطهران.