كأس السوبر الإيطالي ولاتسيو يحطون الرحال في الرياض

بانتظار وصول يوفنتوس غداً

أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول فريق لاتسيو الإيطالي إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض مساء اليوم لخوض غمار منافسات كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس والمقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المتوقع أن يصل فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مساء الغد إلى العاصمة الرياض.

كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول كأس البطولة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس وذلك قبل الموعد الكبير المنتظر بين الفريقين.

وتحتضن السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي بين يوفنتوس وميلان.