"الغامدي" مديرًا لإدارة التطوع بـ "هلال الباحة"

أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة قرارًا بتكليف وليد بن سعد الغامدي مديرًا لإدارة التطوع بفرع الهيئة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لإدارة المشاريع.

فيما ثمّن "الغامدي" هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وواعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء.