إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 2,211,967 والوفيات 53079 شخصاً

سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 11:45 PM

إجمالي الإصابات بلغت 2,211,967 والوفيات 53079 شخصاً

إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مدريد

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سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.

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إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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