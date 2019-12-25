"الشرقية والباحة" تحقّقان أعلى نسبة في "تمكين المستهلك"

ضمن نتائج أول مؤشر وطني يقيس السلوك ومستوى الوعي

دشنت جمعية حماية المستهلك، اليوم، "المؤشر السعودي لتمكين المستهلك"، خلال مؤتمر صحفي بمدينة الرياض، حضره عددٌ من المتخصصين والمهتمين، وكذلك ممثلو القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف الورقية والإلكترونية.



ويعتبر هذا المؤشر هو أول مؤشر وطني يقيس سلوك المستهلك ومستوى وعيه وتفاعله، ومدى قدرته على اتخاذ القرار.



وقالت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. سمر بنت عبدالله القحطاني: فكرة مشروع المؤشر السعودي لتمكين المستهلك بدأت من مقال صحفي للدكتور عبدالرحمن بن سلطان السلطان، يقترح على الجمعية إطلاق مؤشر وطني لتمكين المستهلك، وبعد دراسة الجمعية للمقترح تبنّت الجمعية الفكرة، وتم تشكيل فريق عمل لدراسة المؤشر، الذي قام بدراسة وتحليل التجارب الدولية الناجحة في مؤشرات تمكين المستهلك، ودراسة الاحتياج الوطني.



وأضافت: تم الاتفاق على إجراء مسح شامل بواسطة استبيان يستهدف المستهلكين في المملكة العربية السعودية.



وأردفت: نتائج الدورة الأولى من المؤشر السعودي لتمكين المستهلك، أظهرت أن المنطقة الشرقية ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة تمكين في المؤشر.



وتابعت: الفئة العمرية التي حققت أعلى تمكين للمستهلك هي من 31 إلى 40 سنة، فيما حققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر تمكين المستهلك من بين المهن الأخرى.



وقالت د. سمر: هذه النتائج وغيرها ستساعد على مزيد من التعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك، وعلى البرامج التوعوية المناسبة له؛ مما يحقق زيادة في مستوى وعيه بحقوقه وواجباته في القضايا الاستهلاكية، كذلك رفع مستوى تفاعله ومشاركة تجاربه مع الجهات ذات العلاقة؛ مما ينقل ثقافته من مستهلك واعٍ إلى مستهلك متمكن.



من جانبه قال رئيس فريق عمل المؤشر الدكتور عبدالرحمن بن سلطان السلطان: تبنّي الجمعية لفكرة المؤشر الوطني يؤكد اهتمام الجمعية بتمكين المستهلك بالمملكة عبر عدة مبادرات، ومنها إطلاق المؤشر الذي سوف يساعد على مزيدٍ من الاستهداف وتحسين برامج التوعوية وبيئة الأنظمة وحقوق المستهلك.



وأضاف: بعد عدة اجتماعات لفريق العمل، تم إعداد خطة لدراسة المؤشر، بالإضافة إلى تصميم أداة البحث، وتم تطبيق الاستبيان على كافة شرائح المجتمع من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مركز استطلاعات الرأي العام، ضمن جدول زمني محدد، وتمت دراسة وتحليل النتائج في الجمعية.



وأردف د. "السلطان": المؤشر يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، هي: مستوى مهارات المستهلك، بالإضافة إلى محور مدى الإلمام بالقوانين وتشريعات حماية المستهلك، ثم محور مستوى مشاركة التجارب والتفاعل.



وتابع: من نتائج المؤشر أن 7.6% من المستهلكين يشترون المنتجات المقلّدة مع معرفتهم بأنها مقلدة، فيما أوضحت الدراسة أن 33.4% من المستهلكين يشترون من المواقع الإلكترونية بدون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة المترتبة على الشراء من بعد، وأن 42.2% لا يناقشون بنود العقد ونظاميتها قبل التوقيع.



وقال "السلطان": نتائج المؤشر تفيد بأن 50.2% من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم وتوصياتهم للمنتج أو الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا نؤكد على أهمية زيادة وعي المستهلكين بمشاركة تجاربهم؛ ليكوّنوا معلومات مفيدة لهم مستقبلًا وللمستهلكين الآخرين.