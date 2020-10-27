"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، الثلاثاء: إن رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "فيفا": إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عامًا ظهرت عليه أعراض طفيفة، وعزل نفسه ذاتيًّا، وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان: "جميع المخالطين لرئيس فيفا في الأيام القليلة الماضية تم إبلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة".