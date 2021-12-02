"الاستثمار" تختتم مشاركتها في قمة "إنليت يورب" بإيطاليا

بحضور عدة جهات تحت شعار "استثمر في السعودية"

اختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في قمة "إنيلت يوروب" المقام خلال المدة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021م في مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، بمشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج اكتفاء التابع لأرامكو السعودية، ونيوم، والشركة السعودية للكهرباء.

وشاركت الجهات تحت شعار "استثمر في السعودية" التي تمثل الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة.

وسلطت وزارة الاستثمار الضوء خلال مشاركتها على أهمية التحول في مجال الطاقة وتطوير المرافق العامة بالمملكة لتحقيق رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لرفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة من 1% إلى 50%، انطلاقاً من مشاريع الطاقة المتجددة في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إضافة إلى أعمال إنشاء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في نيوم.

وقدمت وزارة الاستثمار ضمن مشاركتها في المعرض المصاحب للقمة عدداً من الحوارات وحلقات النقاش، التي تتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات، وفرص الاستثمارات المتاحة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة، فيما قدمت الجهات المشاركة جلسات نقاش وحوار في الفعاليات المصاحبة، كما قدمت لزوار جناح "استثمر في السعودية" الخدمات والمنتجات التي تقدمها كل جهة للمستثمرين.

يذكر أن قمة "إنيلت يوروب 2021" تعد منبراً عالمياً للتعاون و الابتكار، ومنصة للتباحث في قضايا الطاقة والتحديات المتعلقة بها في أوروبا والعالم.