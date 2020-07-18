"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 5 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وذكرت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

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18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 12:49 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 5 مساءً

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وذكرت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

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