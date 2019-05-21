شرطة حفر الباطن تقبض على شاب قتل مواطنًا وأصاب آخر بطلقات "رشاش"

ضبط السلاح المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهم

ألقت شرطة حفرالباطن القبض على مواطن عشريني أطلق النار من سلاح رشاش على مواطنين فقتل أحدهما وأصاب الآخر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بأنه عند 12 من منتصف الليل، تلقت شرطة محافظة حفرالباطن بلاغًا من مستشفى الملك خالد العام، عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار من قِبل أحد الأشخاص؛ ما أسفر عنه وفاة أحدهما وإصابة الثاني في ساقه اليسرى.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وتبيّن من الفحص والتحري أنه مواطن عشريني، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة من نوع رشاش، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.