"الأهلي" يخطط لضم المصري "محمود علاء" بنظام الإعارة

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الزمالك المصري أن النادي الأهلي قد تقدم بعرض لضم مدافع النادي الأبيض اللاعب محمود علاء.

وبحسب تلك المصادر فإن الأهلي طلب اللاعب مدة موسم واحد بنظام الإعارة نظير مبلغ يصل لنحو مليون ونصف المليون دولار.

وينتظر مسؤولو النادي السعودي رد إدارة الزمالك على العرض، علمًا بأن المدافع دولي في صفوف منتخب مصر، وكان يمثل ركيزة أساسية في صفوف المنتخب وفريقه المصري.