"آل قراش" يرعى مبادرة "تربة الخضراء" لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة

أتاحت تقديم 5 شتلات لكل مواطن لتعزيز السلوكيات الإيجابية

رعى محافظ تربة عبدالله آل قراش انطلاق مبادرة "تربة الخضراء" التي تتيح تقديم 5 شتلات لكل مواطن عبر برنامج خاص لتسجيل المواطنين برابط إلكتروني يحتوي على الاسم، ورقم هاتفه، وموقع منزله، ليحظى بمتابعة فريق المبادرة وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتكون "تربة خضراء" .

وتأتي المبادرة بهدف تحسين منظر المحافظة بمسطحات خضراء، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن مساعد المنبهي أن هذه المبادرة تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، مبيناً أن هذه المبادرة امتداد لجهود بيئية عديدة ضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث، والتي كانت على عدة مراحل تستهدف زراعة أكثر من ثلاثة آلاف شتلة في مواقع مختلفة من المحافظة.

وأشار المنبهي إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.