"أمانة عسير" تطلق خدمة إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً

عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونياً ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي عبر الرابط:

https://support.ars.gov.sa:4000/meeting/RegisterPermitRequest.aspx

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم البدء فعليا في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة عسير .

وأشار إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن جهود الأمانة للتسهيل والتيسير على المستفيدين وتوفير الخيارات المتعددة لهم .

ونوه بأنه سيتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة.