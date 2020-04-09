"فيتش" تثبت تصنيف السعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت: يعكس القوة المالية للمملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم، التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق "رويترز"، أوضحت "فيتش" في بيان لها، أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.