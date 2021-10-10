"إنفاذ" يشرف على مزاد 15 عقاراً متنوعاً بمساحة 46 ألف متر مربع في شمال الرياض

تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل والفرص التجارية والسكنية في عدد من الأحياء

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة المزاد العلني "مزاد أثير الرياض" في العشرين من شهر أكتوبر الحالي، في العاصمة الرياض بقاعة الخزامى، في الساعة الرابعة عصراً؛ وذلك لاستعراض 15 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل والفرص التجارية والسكنية، في عددٍ من أحياء الرياض للاستثمار العقاري، ويتجاوز مجموع مساحات هذه العقارات 46742 متراً مربعاً.

ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة في الأحياء: (النرجس، والخزامي، وعِرقة، والقيروان، والنفل، والعقيق، والسليمانية).

ويُعضد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ويمكن معرفة مزيدٍ عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بموقع مركز الإسناد والتصفية الإلكتروني.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافس، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.