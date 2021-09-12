بأمر الملك.. إعفاء "النفيسي" وتعيين "الفيصل" رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:
- إعفاء معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لـخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
- تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
- تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.
فيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
الرقم أ / 69
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 283) بتاريخ 8 / 8 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفَى معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
ثانيًا: يُعيَّن الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم أ / 70
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً: يُعيَّن المهندس/ ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم أ / 71
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
"المزيد" محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني و"القاضي" نائبًا لوزير الرياضة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:
- إعفاء معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لـخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
- تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
- تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.
فيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
الرقم أ / 69
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 283) بتاريخ 8 / 8 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفَى معالي المهندس/ ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
ثانيًا: يُعيَّن الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم أ / 70
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً: يُعيَّن المهندس/ ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم أ / 71
التاريخ 5 / 2 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود