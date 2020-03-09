بسبب مخاوف كورونا.. المؤشر الياباني يهبط 6.1% وارتفاع الين

خسائر فادحة بأسواق الأسهم الآسيوية الأخرى

هوى المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهمًا في بورصة اليابان بنسبة 6.1% صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بتفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع الين أمام العملات الرئيسية، كما شهدت أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى خسائر فادحة.

وفَقَد المؤشر الياباني 1276.68 نقطة أو 6.15% ليستقر عند 19473.07 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 89.35 نقطة، أو 6.07%، ليصل إلى 1382.11 نقطة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.9%، وهبط مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 4%؛ بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 4.2%.