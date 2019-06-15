"شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص

تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.
وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.
ضبطت بحوزته كمية من "العرق" ومسدسًا به 14 طلقة نارية
تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.
وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.