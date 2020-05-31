"الداخلية": بدء تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الـ 8 مساءً باستثناء مكة

إقامة صلاة الجمعة والجماعة والسفر مع استمرار الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها في "تويتر"، بدءاً من اليوم، تمديد السماح بالتجوّل حتى الساعة الثامنة مساءً في جميع مناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرّمة، التي سيكون التجوّل فيها حتى الساعة الثالثة مساءً.

ووفقًا للتفاصيل، فإنه ابتداءً من اليوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم تغيير أوقات السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما المستثناة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

وتضمنت القرارات رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ويبدأ أيضاً اليوم سريان رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وتضمنت القرارات أنه إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة واستمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وجاء في القرارات استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وفيما يخص مدينة مكة المكرّمة "المستثناة من القرار"، أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجوّل الجزئي في مكة المكرّمة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.