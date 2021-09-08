مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين في السجون وسلطات الاحتلال

إعلان التمرد على القوانين ورفض الإجراءات القمعية

قال نادي الأسير: إن حالة استنفار كبيرة أعلنت في سجن "النقب" بعد اشتعال النار في القسم 6، رفضاً لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين التمرد على قوانين سجون الاحتلال؛ رفضاً للإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقالت: "إن وحدات القمع تقوم حالياً باقتحام عدة أقسام بسجن النقب، وسط حالة من التوتر الشديد، وأنباء عن اشتعال حريق بقسم رقم 6 بالسجن، ويقبع فيه أسرى من الجهاد الإسلامي وفتح".

حاولت مصلحة السجون الإسرئيلية تفريق الأسرى، وتوزيعهم على السجون، عدا عن الإجراءات "العقابية" التي تم فرضها على الأسرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع".

وأشار المكتب إلى أن توتراً شديداً يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.