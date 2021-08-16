لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. "الحافظ" إلى الاتحاد

يلعب مع الفريق في نهائي البطولة العربية

انضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عبدالله الحافظ، إلى صفوف الاتحاد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووفقاً لـ "الرياضية" سيغادر الحافظ مع بعثة الفريق الاتحادي إلى المغرب للمشاركة في نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي، السبت 21 أغسطس الجاري.

وخاض الحافظ تجربة احترافية في البرتغال استمرت عامين مثل خلالها فريقي أونياو ليريا وباكوس البرتغاليين قبل أن يعود إلى السعودية ويرتدي قميص نادي الهلال الذي تعاقد معه في العام 2013 وأعاره إلى هجر في 2016 وإلى الاتفاق في 2019، وفي العام التالي انتقل إلى الوحدة الذي هبط الموسم الماضي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.



