موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد

تعد الدولة الثالثة الناطقة بالفرنسية في إفريقيا يصيبها الفيروس

أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

موزمبيق فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:10 AM

تعد الدولة الثالثة الناطقة بالفرنسية في إفريقيا يصيبها الفيروس

موزمبيق تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في البلاد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وزير الصحة في موزمبيق اليوم، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة إفريقيا التي يصيبها الفيروس.

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