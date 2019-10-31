وزير الصحة يكلّف "الغفيلي" بمهام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالرياض

إضافة لعمله مشرفًا عامًّا على مستشفى محمد بن عبدالعزيز لمنطقة الحدود الشمالية

قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تكليف د.فهد الغفيلي بمهام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، ومشرفًا عامًّا على مستشفى محمد بن عبدالعزيز لمنطقة الحدود الشمالية.

ويأتي قرار التكليف، إضافة إلى عمل "الغفيلي" الحالي كمدير عام تنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية.