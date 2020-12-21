الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة".. 6 مناطق موعودة بالهطولات

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم وخلال الـ24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان، وشمال منطقة الرياض).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة السرعة على شرق الغربية وعلى المنطقة الشرقية والشمالية".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها).حالة الطقس الأرصاد أمطار
فيما توقع "الوطني للأرصاد" سُحُبًا رعدية ممطرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم وخلال الـ24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان، وشمال منطقة الرياض).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة السرعة على شرق الغربية وعلى المنطقة الشرقية والشمالية".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها).