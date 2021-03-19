الرباط الصليبي ينهي موسم "خوانبي أنور" مع "العين"

سيجري عملية جراحية في إسبانيا

أعلن نادي العين السعودي، اليوم الجمعة، إصابة متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم الفنزويلي خوانبي أنور بقطع في الرباط الصليبي.



وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن "اللاعب سيجري عملية جراحية في العاصمة الإسبانية مدريد، مدة الغياب حتى نهاية الموسم".



ويأتي ذلك قبل مواجهة الفريق المنتظرة لنظيره نادي الوحدة بعد غد الأحد، لحساب منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وانتقل اللاعب البالغ من العمر "27 عامًا" إلى الدوري السعودي في 10 أكتوبر الماضي، قادمًا من ملقا الإسباني، ولعب مع العين 15 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3.



ويحتلّ نادي العين المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وأصبح قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.