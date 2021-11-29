"الصحة العالمية": ظهور "أوميكرون" يتطلب اتفاقًا دوليًّا حول الأوبئة

"تيدروس" اعتبر أن النظام الحالي لا يعطي حافزًا للتنبيه ضد التهديدات

ذكر تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين أن ظهور المتحور "أوميكرون" يؤكد ضرورة إبرام اتفاق دولي حول الأوبئة ونظام الاستجابة.

ولفت "تيدروس" خلال جلسة خاصة افتراضية، ضمت دول منظمة الصحة الأعضاء في مجلس الصحة العالمي، إلى أن ظهور "أوميكرون" يبيِّن خطورة الوضع وهشاشته.

واعتبر أن النظام الحالي لا يعطي حافزًا للدول للتنبيه ضد التهديدات التي ستصلها حتمًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيَّن "تيدروس" أن علماء منظمة الصحة وغيرهم حول العالم عاكفون على تحديد خطورة المتحور الجديد؛ لأنه لم يُعرف بعد إذا ما كان "أوميكرون" يرتبط بمزيد من العدوى، أو الإصابة بأعراض أكثر شدة، أو خطورة أعلى في الإصابة، أو قدرة أكبر على مقاومة اللقاحات.