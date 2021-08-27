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بعد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري

"الكفاءة" تعلق الطائي.. ومطالبات بإقالة مدرب الفريق "الكوكي"

بعد الخسارة الثالثة لفريق الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم من ضيفه الفيحاء بنتيجة 3 - 1، أرجع البعض أن هذه الخسائر المتتالية تأتي إلى الأوضاع غير المستقرة في النادي، وتتضمن تعليق الكفاءة المالية للطائي، وإبعاد المدرب عن تدريب الفريق إلا من خلال المدرجات، وتذمر الكثير من عشاق نادي الطائي لتعليق الكفاءة المالية وعدم إيضاح الكثير من الأمور التي تحسن من مستوى الفريق، كما طالب آخرون بإقالة "الكوكي" من تدريب الفريق نظير عدم استقرار الأمور الفنية في النادي.