"الكفاءة" تعلق الطائي.. ومطالبات بإقالة مدرب الفريق "الكوكي"

بعد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري

بعد الخسارة الثالثة لفريق الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم من ضيفه الفيحاء بنتيجة 3 - 1، أرجع البعض أن هذه الخسائر المتتالية تأتي إلى الأوضاع غير المستقرة في النادي، وتتضمن تعليق الكفاءة المالية للطائي، وإبعاد المدرب عن تدريب الفريق إلا من خلال المدرجات، وتذمر الكثير من عشاق نادي الطائي لتعليق الكفاءة المالية وعدم إيضاح الكثير من الأمور التي تحسن من مستوى الفريق، كما طالب آخرون بإقالة "الكوكي" من تدريب الفريق نظير عدم استقرار الأمور الفنية في النادي.

الطائي

0

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 11:10 PM

بعد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري

"الكفاءة" تعلق الطائي.. ومطالبات بإقالة مدرب الفريق "الكوكي"

خالد السليمي

حائل

0 1,811

بعد الخسارة الثالثة لفريق الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم من ضيفه الفيحاء بنتيجة 3 - 1، أرجع البعض أن هذه الخسائر المتتالية تأتي إلى الأوضاع غير المستقرة في النادي، وتتضمن تعليق الكفاءة المالية للطائي، وإبعاد المدرب عن تدريب الفريق إلا من خلال المدرجات، وتذمر الكثير من عشاق نادي الطائي لتعليق الكفاءة المالية وعدم إيضاح الكثير من الأمور التي تحسن من مستوى الفريق، كما طالب آخرون بإقالة "الكوكي" من تدريب الفريق نظير عدم استقرار الأمور الفنية في النادي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الطائي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021