قطار الحرمين: لا صحة لتوقف الرحلات لمدة يومين.. وهذا سبب العطل

إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي

أوضحت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع، أن التوقف المفاجئ للقطار المنطلق من المدنية المنورة مساء السبت، كان نتيجة تأثره بعطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة 7 مساءً، وتم استئنافها عند الساعة 1 ظهرًا في نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر حسابها في تويتر، إنها تحرص على خدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مبينة أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

وأضافت: لا صحة للمعلومات المتداولة والمنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي؛ مطالبة الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية؛ مؤكدة أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار، التواصل مع الرقم الموحد لخدمة عملاء قطار الحرمين السريع 920004433.