"الأرصاد": 5 مدن سجلت درجات حرارة تحت "الصفر"

المركز الوطني: استمرار انخفاضها على مناطق المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أنها وصلت في خمس مدنٍ إلى ما دون "الصفر".

وقال المركز: طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-٢)، وبعد ذلك تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-١).

وأضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1؛ بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.