شرطة الحدود الشمالية: القبض على مواطنَيْن اعتديا على ثالث

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين ترجلا من مركبتهما، واعتديا على آخر أمام أحد المحال التجارية، فقد تمكّنت الجهات الأمنية المختصة -بفضل الله- من تحديد هويتهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما.



وأضاف أنه اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.