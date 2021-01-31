الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً

قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.
وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.المركز الوطني للأرصاد
#المركز_الوطني_للأرصاد: معظم مناطق #المملكة ستتأثر بها
قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.
وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.