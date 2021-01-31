الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً

#المركز_الوطني_للأرصاد: معظم مناطق #المملكة ستتأثر بها

قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

المركز الوطني للأرصاد

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31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 03:31 PM

#المركز_الوطني_للأرصاد: معظم مناطق #المملكة ستتأثر بها

الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

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