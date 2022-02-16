"المعجب" يستعرض سبل التعاون في المجالات العدلية مع السفير الطاجيكي

خلال استقباله له اليوم.. وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين الرياض ودوشنبه

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية طاجيكستان أكريم كريمي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحّب "المعجب" بالضيف الطاجيكي، مشيداً بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

واستعرض الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية طاجيكستان في المجالات العدلية والنيابية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة، أبدى السفير الطاجيكي سعادته بهذا اللقاء، مُقدماً شكره للنائب العام.

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

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16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 03:05 PM

خلال استقباله له اليوم.. وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين الرياض ودوشنبه

"المعجب" يستعرض سبل التعاون في المجالات العدلية مع السفير الطاجيكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية طاجيكستان أكريم كريمي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحّب "المعجب" بالضيف الطاجيكي، مشيداً بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

واستعرض الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية طاجيكستان في المجالات العدلية والنيابية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة، أبدى السفير الطاجيكي سعادته بهذا اللقاء، مُقدماً شكره للنائب العام.

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النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

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