"بلدي الرياض" والأمانة يجتمعان لبحث رفع مستوى رضا المستفيدين

توصيات بالمعالجة الفاعلة وتحسين نسبة إغلاق بلاغات المواطنين

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، يوم أمس الثلاثاء، الواقع في 22/ 3/ 1441هـ، اجتماعًا خاصًّا مع إدارات صحة البيئة والحدائق ومكتب تنسيق مشاريع المدينة، إضافة إلى بلديات الشمال ونمار وعرقة ومكتب النظيم؛ لمناقشة رفع مستوى رضا المستفيدين وتطوير الخدمات البلدية، من خلال تحسين نسبة إغلاق البلاغات الواردة من المواطنين في مركز 940، وتنشيط آليات المتابعة والمعالجة.

وقدّم المهندس عيسى العيسى عضو المجلس ولجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية، عرضًا حول آليات عمل مركز 940 حاليًا، والمقترحات التطويرية المقترحة، وتلا ذلك تقديم أعضاء المجلس للمداخلات والمقترحات.

وخرج الاجتماع بتوصيات مهمة لتسريع وتيرة التعامل مع البلاغات وإقفالها، وتحقيق أعلى نِسَب رضا للمستفيدين من ساكني الرياض؛ فضلًا عن الاتفاق على آلية تنفيذية لمتابعة الحالات المتأخرة والتي تحتاج جهدًا خاصًّا للتنسيق المباشر.

وقال رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي: المجلس يسعى إلى تقديم كل دعم ممكن للإدارات والبلديات لأداء الأعمال وتجويدها، ودور المجلس الرقابي ومتابعة أداء إدارات الأمانة والبلديات الفرعية؛ لا يجعله جهة نقد ومتابعة فحسب.

وأضاف: يستشعر المجلس المسؤولية الوطنية بالإسهام في حل المشكلات أو الصعوبات التي تواجه البلديات أو الإدارات وتعيق أداءها؛ ولذا فإنه حريص على تذليل تلك العقبات على مختلف مستوياتها ووفق إمكاناته وصلاحياته المحددة وفق النظام.

وأردف: اللقاء نجح في الوقوف على عدد من الموضوعات التي جعلت خدمة البلاغات ومعالجتها ومن ثم إغلاقها، يعتريها بعض التأخير الذي يحتاج معالجة وإيجاد آلية أكثر مرونة وسرعة في الإنجاز، وستشهد المرحلة المقبلة معالجات أكثر فعالية وأسرع وقتًا.