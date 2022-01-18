ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.. مصر والسودان قمة مرتقبة

قمة عربية منتظرة في البطولة الإفريقية، غدًا الأربعاء؛ حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي؛ إذ يلتقي منتخبا مصر والسودان في ديربي وادي النيل، ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.



وتواجه المنتخبان العربيان من قبل في 10 مواجهات سابقة، كان الفوز فيها حليفًا للمصريين في 7، مقابل انتصارين للجانب السوداني، وتعادل واحد بين الطرفين.



وفي بطولة كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر ضد نظيره السوداني 5 مرات من قبل؛ حيث فاز الفراعنة في 3 مباريات مع انتصار سوداني واحد، وتعادل واحد.