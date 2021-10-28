بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة

سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.
إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص
سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.