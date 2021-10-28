بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة

إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص

سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.