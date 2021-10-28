بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة

إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص

سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443 09:43 PM

إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص

بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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