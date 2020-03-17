بريطانيا لرعاياها: لا للسفر الدولي إلا عند الضرورة

لمدة شهر ابتداءً من اليوم

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم تعميماً دعت من خلاله رعاياها إلى عدم السفر دولياً إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان أن هذا الإجراء يسري لمدة شهر ابتداءً من اليوم, مبينًا أن أغلب الدول تفرض قيودًا لدخول المسافرين بسبب فيروس كورونا، لذا فقد اتخذت بريطانيا قراراً وجهت من خلاله المواطنين بالامتناع عن جميع رحلات السفر الدولي غير الضرورية.